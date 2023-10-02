Москвичей предупредили о дожде и пронизывающем ветре в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятница, 6 октября, станет самым ненастным днем на неделе в столице с дождем и хлестким ветром. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в городе до четверга включительно сохранится характерная для сентября погода, а затем сильно похолодает.

"Что такое погода, характерная для сентября? Это температура в дневные часы на 2–3 градуса выше, чем положено по норме для начала октября. Днем до четверга – 15 градусов, а в среду даже выше – 17…18 градусов. В четверг с подходом нового циклона ожидается небольшой дождь", – уточнил синоптик.

В последующие дни температура воздуха в столице уже будет соответствовать октябрьским нормам.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Самый ненастный день на рабочей неделе – это пятница, 6 октября. С утра начнется дождь, и он продолжится до самого вечера. Ветер будет прибавлять в силе, станет хлестким, пронизывающим и во второй половине дня переменится с юго-западного на северо-западный. Температура понизится до 9…11 градусов, что уже укладывается в рамки октябрьской нормы.

"Самыми холодными на этой неделе, скорее всего, будут суббота и воскресенье. Правда, осадки несколько умерят свой пыл. Если в пятницу они ожидаются от умеренных до сильных, то в субботу уже местами и небольшие. Температура в выходные дни будет в пределах 7…9 градусов в дневные часы. В ночные часы она опустится до 1…4 градусов", – заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что прошедший сентябрь в столице оказался самым жарким за последние 176 лет со среднемесячной температурой 15,5 градуса. Такой показатель, согласно данным метеорологической обсерватории МГУ, превышает норму по климату на три градуса. Кроме того, в этом году первый месяц осени в Москве вошел в пятерку самых сухих за всю историю метеонаблюдений.

