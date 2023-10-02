02 октября, 12:07Общество
Москвичей предупредили о дожде и пронизывающем ветре в конце недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пятница, 6 октября, станет самым ненастным днем на неделе в столице с дождем и хлестким ветром. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, в городе до четверга включительно сохранится характерная для сентября погода, а затем сильно похолодает.
"Что такое погода, характерная для сентября? Это температура в дневные часы на 2–3 градуса выше, чем положено по норме для начала октября. Днем до четверга – 15 градусов, а в среду даже выше – 17…18 градусов. В четверг с подходом нового циклона ожидается небольшой дождь", – уточнил синоптик.
В последующие дни температура воздуха в столице уже будет соответствовать октябрьским нормам.
"Самыми холодными на этой неделе, скорее всего, будут суббота и воскресенье. Правда, осадки несколько умерят свой пыл. Если в пятницу они ожидаются от умеренных до сильных, то в субботу уже местами и небольшие. Температура в выходные дни будет в пределах 7…9 градусов в дневные часы. В ночные часы она опустится до 1…4 градусов", – заключил Шувалов.
Ранее сообщалось, что прошедший сентябрь в столице оказался самым жарким за последние 176 лет со среднемесячной температурой 15,5 градуса. Такой показатель, согласно данным метеорологической обсерватории МГУ, превышает норму по климату на три градуса. Кроме того, в этом году первый месяц осени в Москве вошел в пятерку самых сухих за всю историю метеонаблюдений.
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