Синоптик заявил, что зима на большей части РФ будет теплее нормы

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Температура воздуха грядущей зимой на большей части территории России будет на 1–3 градуса выше климатической нормы. В центральных и восточных районах Сибири аномальная разница может достигать 3–5 градусов, особенно теплым прогнозируется конец зимы, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящей зимой, как и осенью, в большинстве регионов России будет ощущаться влияние глобального потепления. Количество осадков при этом будет около нормы.

Тишковец уточнил, что метеорологическая зима наступит в ноябре. Для столицы – это примерно 10 ноября, когда среднесуточная температура перейдет через ноль в сторону отрицательных значений. Однако после этого погода будет не раз "спотыкаться", холодные дни будут чередоваться с оттепелью, а снегопады – с ледяными дождями.

По прогнозам синоптика, зима будет неустойчивая и "капризная". Причиной этого стало явление Эль-Ниньо, когда повышается температура поверхности Тихого океана. В это время года оно особенно "набирает обороты", поэтому станет определяющим в грядущем зимнем сезоне.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что ночные заморозки придут в Подмосковье и пять других регионов России в ближайшие дни. Он добавил, что в столичном регионе ожидаются в скором времени совсем низкие ночные температуры.

Также специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в Центральной России на стыке первой и второй декад октября может выпасть первый снег. По его данным, в этот период температура воздуха окажется немного ниже нормы.

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