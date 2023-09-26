Заморозки придут в Подмосковье и другие регионы России в ближайшие ночи

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Ночные заморозки придут в Подмосковье и пять других регионов России в ближайшие дни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в столичном регионе ожидаются в скором времени совсем низкие ночные температуры.

"На востоке области ожидаются заморозки до -1 градуса в ночь на среду и четверг. Заморозки до -2 градусов прогнозируются также в Свердловской, Курганской, Челябинской областях", – цитирует его ТАСС.

В Псковской области и Башкортостане столбики термометров ночью будут показывать от -1 до -2 градусов.

При этом, как отметил Вильфанд, дневные показатели будут высокими в ближайшие три дня. Прогнозируются комфортные погодные условия.

В конце недели заметное похолодание придет на Урал и в Сибирь, резюмировал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что первый снег в Центральной России может выпасть в первой или второй декаде октября. По его данным, в этот период температура воздуха окажется немного ниже нормы.

Синоптик добавил, что в текущем месяце в столице средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму. Половина дней сентября была с летней температурой. По словам Леуса, среднесуточные показания превышали 15 градусов.



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