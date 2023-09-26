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26 сентября, 12:58

Общество

В Москве продлили пожарную опасность до вечера 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве и Подмосковье продлили до 27 сентября желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 21:00 среды. Пожарной опасности присвоили четвертый класс.

Как сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга, с 18:00 вторника, 26 сентября, до 10:00 среды, 27 сентября, в Москве прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия первой степени для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. Предприятиям столицы направили необходимые предупреждения.

Ранее синоптик сообщила, что в Москве до конца сентября не будет осадков. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, это позволит месяцу стать самым сухим за последние 144 года.

Также жителей столичного региона предупредили о заморозках в ближайшие две ночи. При этом минувшей ночью в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум составил 6,9 градуса, уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Туман накрыл столичный регион утром 26 сентября

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