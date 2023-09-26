Москвичам пообещали теплую погоду без осадков до конца сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До конца сентября в Москве не ожидается осадков, что позволит ему стать самым сухим за последние 144 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, сейчас в столице преобладает антициклональный режим. На фоне смены циклонов в Москве практически не было дождей и установилась солнечная погода.

В связи с атмосферным фронтом, который лежал между антициклонами 25 сентября, наиболее интенсивные осадки пришлись на восток Подмосковья – около 13 миллиметров и район Измайлово – 8,5 миллиметра.

До конца месяца ночи в столице будут холодными, однако днем столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла.

"Затем северный ветер сменится на южный, и температура днем будет выше, в пятницу и субботу она достигнет отметки в 20 градусов — это выше климатической нормы на целых пять пунктов", – сообщила Позднякова.

Дожди ожидаются в Москве только после первой декады октября, заключила синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей столичного региона о предстоящих ночных заморозках. Температурный минимум минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ в Москве составил 6,9 градуса. В подмосковных Черустях температура опустилась до – 0,6 градуса.



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