Метеоролог заявил, что дождей в Москве не будет до середины октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождей в Москве не будет до середины октября. Об этом телеканалу "360" рассказал синоптик Александр Ильин.

Он подчеркнул, что сентябрь 2023 года в Москве можно назвать самым сухим за последние 144 года. В городе выпало только 6 миллиметров осадков при норме в 66, это 10% от месячной нормы.

"Начало осени очень засушливое, осадков выпало около 10% от сентябрьской нормы", – добавил синоптик.

До середины следующего месяца будет сохраняться хорошая погода с температурами, превышающими климатическую норму на 2–4 градуса.

Ильин отметил, что теплую и сухую осеннюю погоду неправильно называть бабьим летом, поскольку на самом деле оно уже закончилось. По его словам, бабье лето – это не погода, а период с 28 августа по 1 сентября.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с 25 сентября в Москве будет высокое атмосферное давление. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Уже завтра, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба.

Температурный рекорд 1975 года повторился в столице