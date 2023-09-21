Синоптик назвала причину аномально теплого сентября в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Теплый сентябрь в столице связан с прохождением антициклонов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее в столице был зафиксирован суточный рекорд по температурным показателям для 20 сентября. К 15:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 24,3 градуса. Прошлый рекорд для этого дня принадлежал 1983 году. Тогда столбики термометров поднимались до 23,2 градуса.

По словам Поздняковой, нельзя сказать, что температура воздуха в столице в сентябре "уж очень аномально высокая". "За 20 дней сентября среднесуточная температура на ВДНХ оказалась всего на 1,7 градуса выше климатической нормы. Это не такая уж большая аномалия для месяца. Потому что у нас были, во всяком случае в начале и середине сентября, довольно холодные ночи", – отметила специалист.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Погода в столице в сентябре теплая, потому что так у нас сложились синоптические процессы. В основном ее в этом месяце определяли области повышенного атмосферного давления, то есть у нас один антициклон сменялся другим антициклоном.

По прогнозам синоптика, в пятницу, 22 сентября, и в выходные воздух в Москве прогреется до 25 градусов, что близко к рекордно высоким значениям для этих чисел. Однако последующие дни будут уже не такими теплыми.

"Если в выходные температура будет выше нормы на 6–7 градусов, то 25 сентября она начнет понижаться. И все равно останется выше климатической нормы, но уже где-то в среднем на 2 градуса. В ночные часы в последней пятидневке сентября температура будет 5...10 градусов, а не 16, как сейчас. Дневная ожидается в пределах 13…20 градусов", – заключила метеоролог.

Ранее сообщалось, что сентябрь этого года в Московском регионе, вероятно, окажется в десятке самых сухих месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно расчетам, он завершится с дефицитом осадков и положительной температурной аномалией в 2–3 градуса.

