Суточный рекорд температуры установлен в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температурный рекорд для 20 сентября установлен в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров на метеостанции ВДНХ к 15:00 по московскому времени показывали 24,3 градуса. Так, оказался побит рекорд 1983 года, когда воздух прогрелся до 23,2 градуса.

Помимо этого, воздух в столице минувшей ночью прогрелся до июльских показателей. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр под утро показывал 12,3 градуса, на Балчуге – 14,5 градуса. Климатическая норма при этом составляет 7 градусов.

Также комфортная погода и до 25 градусов ожидается в Москве в выходные, 23 и 24 сентября. Осадки в эти дни не прогнозируются.

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в столице вечером 20 сентября