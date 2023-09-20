Воздух прогрелся до показателей июля минувшей ночью в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Воздух в столице минувшей ночью прогрелся до июльских показателей. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр под утро показывал 12,3 градуса, на Балчуге – 14,5 градуса, в Строгино – 14,1 градуса, в Тушино – 12,2 градуса. Климатическая норма при этом составляет 7 градусов.

Помимо этого, в Долгопрудном воздух прогрелся до 14,3 градуса, в Подмосковной термометры показывали 13,1 градуса, в Егорьевске – 13 градусов, в Дмитрове – 12,7 градуса, в Талдоме зафиксировали 12,5 градуса.

Синоптик поделился, что за последние 75 лет так тепло в ночь на 20 сентября было дважды: в 1975 году (12,3 градуса) и в 2018 году (14,3 градуса).

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 20 сентября из-за усиления ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 12:00 20 сентября до 21:00 20 сентября.

Также в Москве и области 20 сентября прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Днем температура воздуха в столице будет в пределах 20–22 градусов, в Подмосковье ожидается от 19 до 24 градусов.

Синоптики рассказали об аномальном потеплении в столице