Москвичам рассказали о погоде 20 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

В среду, 20 сентября, в столице и области прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Из-за усиления ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально с 12:00 20 сентября до 21:00 20 сентября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что свойственная лету погода с температурой до 25 градусов и солнцем будет наблюдаться в Москве до конца текущей недели.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 20 сентября