Москвичей предупредили о порывистом ветре 20 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 20 сентября из-за усиления ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 20 сентября до 21:00 20 сентября. Также в столичном регионе сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что свойственная лету погода с температурой до 25 градусов и солнцем будет наблюдаться в Москве до конца текущей недели. По его словам, в среду, 20 сентября, воздух прогреется до 20–22 градусов, в Московской области столбики термометров покажут на два градуса больше.

До этого специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что этот сентябрь может войти в топ-10 самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений, так как в этот период был зафиксирован дефицит осадков. Также она отметила, что наблюдалась положительная аномалия в районе 2–3 градусов, поэтому сентябрь будет теплее нормы.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 20 сентября