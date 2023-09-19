Синоптик сообщил о возвращении летней погоды в Москву на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свойственная лету погода с температурой до 25 градусов тепла и солнцем будет наблюдаться в Москве до конца текущей недели, температурный фон будет соответствовать июльским значениям, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Действительно, настоящая, красивая, летняя погода, которая связана с переносом теплых воздушных масс по юго-восточной периферии циклона. Начиная с четверга, 21 сентября, преимущественно солнечная погода", – цитирует синоптика "Интерфакс".

По его словам, в среду, 20 сентября, горожане будут наблюдать облачную погоду, воздух прогреется до 20–22 градусов, в Московской области столбики термометров покажут на два градуса больше. Вероятно выпадение осадков и усиление ветра до 17 метров в секунду.

При этом 21 и 22 сентября воздух прогреется до 21–23 градусов днем и до 12–14 градусов – ночью, подчеркнул Вильфанд. В Подмосковье температура воздуха может составить 25 градусов.

"Это настоящая летняя погода, которая бывает в начале июля или в середине августа. Очень хорошая, комфортная", – добавил он.

Синоптик отметил, что в выходные дни москвичи и жители Подмосковья также застанут комфортную и теплую погоду, но ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров достигнут отметки в 10 градусов, днем воздух прогреется от 18 до 23 градусов, что на 5 градусов выше нормы.

"Это тоже летняя погода, но уже конца августа", – резюмировал он.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что этот сентябрь может войти в топ-10 самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений, так как в этот период был зафиксирован дефицит осадков.

Метеоролог добавила, что в целом осенние сезоны стали теплее за последние 30 лет, это связано с влиянием глобального потепления на погоду.



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