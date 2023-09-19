Синоптик предупредил о пожароопасной погоде в Московском регионе в конце недели

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На этой неделе в Московском регионе будет наблюдаться теплая и комфортная погода, однако из-за высоких температур будет установлен четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что начиная с четверга, 21 сентября, воздух начнет перемещаться с юго-запада, в результате чего москвичи и жители Подмосковья смогут ощутить летние температуры даже ночью.

По словам синоптика, в пятницу, 22 сентября, температура воздуха в регионе составит 22–24 градуса, в некоторых районах столбики термометров могут подняться до 25 градусов. Ночные температуры будут находиться в пределах 12–14 градусов.

"Такие температуры характерны для третьей пятидневки августа, это настоящая летняя погода. Осадки могут пройти небольшие, они точно не будут раздражающими и влияния на погоду и настроение не окажут. <…> Температура высокая, ожидается четвертый класс пожарной опасности к концу недели", – передает слова Вильфанда Агентство "Москва".

Он предложил горожанам посетить лес в связи с располагающей для этого погодой, однако призвал соблюдать осторожность, так как высокие температуры способствуют распространению пожаров.

В выходные, 23–24 сентября, ночные температуры воздуха составят от 10 до 12 градусов, днем будет 19–23 градуса тепла, добавил синоптик.

"Такой температурный фон на 5–6 градусов выше нормы", – сказал Вильфанд.

При этом данное погодное явление не является бабьим летом, так как оно наступает только после достаточно долгого периода дождливой погоды, объяснил он.

"А в Москве с начала сентября погода теплая и без существенных осадков", – резюмировал синоптик.

В ночь на 19 сентября в Московском регионе были зафиксированы заморозки. Так, в подмосковных Черустях столбики термометров опустились до минус 0,9 градуса, в Электростали похолодало до 3,1 градуса, в Клину – 3,2, в Пушкине – 3,4 и в Солнечногорске – 3,5 градуса, отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 7,2 градуса. На других метеостанциях Москвы зафиксировали от 7,6 до 10,7 градуса, добавил он.



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