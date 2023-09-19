Ночью в Подмосковье зафиксировали заморозки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшей ночью в столичном регионе наблюдались заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в подмосковных Черустях столбики термометров опустились до минус 0,9 градуса, в Электростали похолодало до 3,1 градуса, в Клину – 3,2, в Пушкине – 3,4 и в Солнечногорске – 3,5 градуса.

На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 7,2 градуса. На других метеостанциях Москвы зафиксировали от 7,6 до 10,7 градуса.

В центральной части Европейской России заморозки также наблюдались в Тверской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях.

Во вторник, 19 сентября, в Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Астрономы предупредили о магнитной буре 19 сентября. По их данным, пик слабой бури (уровень G1) произойдет в 12:00 по московскому времени. Вероятность явления оценивается в 40%, вероятность сильного магнитного шторма – в 35%.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 19 сентября