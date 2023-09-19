Москвичам рассказали о погоде 19 сентября

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Во вторник, 19 сентября, в Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее астрономы предупредили о магнитной буре 19 сентября. По их данным, пик слабой бури (уровень G1) произойдет в 12:00 по московскому времени. Вероятность явления оценивается в 40%, вероятность сильного магнитного шторма – в 35%.

Врач Андрей Тяжельников порекомендовал ограничить употребление жареного, мучного и соли во время магнитных бурь и посоветовал пить много воды.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 19 сентября