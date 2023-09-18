Сентябрь в Москве может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Текущий сентябрь в Москве может войти в топ-10 самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений, так как в этот период был зафиксирован дефицит осадков. Об этом сообщила Москве 24 ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Также она отметила, что наблюдалась положительная аномалия в районе 2–3 градусов, поэтому сентябрь будет теплее нормы. Из-за этого, по словам Поздняковой, до конца месяца в Москве не будет отрицательных температур.

"Если в ночь на 17 сентября у нас приходили воздушные массы с температурой воздуха, близкой к 0 градусов, из-за чего на востоке и Подмосковье наблюдались заморозки, то такой ситуации до конца сентября больше не предполагается", – добавила синоптик.

Кроме того, она рассказала, что в целом осенние сезоны стали теплее за последние 30 лет. Позднякова объяснила это влиянием глобального потепления на погоду.

"Мы можем рассчитывать на то, что осень сохранит эту тенденцию и будет теплее многолетних значений", – подчеркнула специалист.

Синоптик сообщила и про осадки в виде снега, которые могут прийти в Москву уже в конце октября. Однако при этом Позднякова предупредила, что спрогнозировать точные сроки появления снежного покрова сложно, так как из-за "сухого" сентября следующие два месяца будут стабилизировать норму по осадкам.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первые заморозки придут в Москву не раньше октября. Он поделился, что по климатической норме средняя дата первого заморозка в столице – 27–30 сентября, но в текущем году столбики термометров впервые опустятся ниже нуля в октябре, когда наступит золотая осень.

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