Москвичам пообещали солнечную погоду и до 25 градусов в выходные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Комфортная солнечная погода без осадков и до 25 градусов ожидается в Москве в выходные, 23 и 24 сентября, сообщила РИА Новости специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов тепла. Осадков ждать не стоит ни в субботу, ни в воскресенье. Днем ожидается много солнца. Атмосферное давление в столице будет высокое, погоду определит антициклон.

Ночами будет ясно и тепло, что несвойственно для таких осенних ночей. Минимальная температура в субботу – 10–12 градусов. Ветер будет слабый.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 20 сентября из-за усиления ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00 20 сентября.

Также в Москве и области 20 сентября прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Днем температура воздуха в столице будет в пределах 20–22 градусов, в Подмосковье ожидается от 19 до 24 градусов.

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