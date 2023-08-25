Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет, включая увеличение случаев экстремальных температур и сильных ливней, заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский на Московском урбанистическом форуме (МУФ).

"Рост температуры продолжится. Следующие пять лет с высокой вероятностью станут самыми теплыми за всю историю наблюдений, по прогнозу Всемирной метеорологической организации", – сказал глава департамента.

По словам Кульбачевского, в летний период в столице растет число солнечных дней на 3,4%, а зимой количество таких дней уменьшается на 5,4%. Согласно данным справочника строительной климатологии, Москва располагается в зоне, для которой характерен умеренно холодный климат с комфортным, прохладным летом и холодной зимой.

Он заявил, что в ближайшее 30-летие столица не выйдет за рамки климатической зоны, несмотря на то, что частота природных аномалий увеличится. Он уточнил, что в Москве прогнозируется рост экстремальных температур, например, волн жары и волн холода.

Руководитель департамента пояснил, что вероятен рост случаев резких скачков температур, в том числе на 30% чаще переходы через 0 градусов, а также рост случаев сильных ливней. Эксперты прогнозируют 35–38 случаев сильных ливней в год к 2040 году. Также ожидается рост периодов отсутствия ветра, то есть атмосферные массы не будут перемешиваться. Это способствует накоплению вредных загрязняющих веществ в воздухе.

Кульбачевский добавил, что в таких условиях город должен обеспечить безопасность граждан, надежность инфраструктуры, то есть подачу тепла, электроэнергии и сократить возможный ущерб.

"Необходимо обеспечить жизнестойкость города к стихийным погодным аномалиям. Важно, чтобы люди в обычной жизни практически не ощущали негативных последствий от изменения климата", – заключил Кульбачевский.

Немногим ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что заморозки до минус 3 градусов прогнозируются в Приволжском федеральном округе и на Урале в предстоящие выходные.

По словам синоптика, воздух в это время будет прогреваться только до 15 градусов в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Эксперт объяснил, что для конца лета это низкие значения.

Кроме того, ночью температура в Курганской и Челябинской областях опустится до минус 2 градусов, а в Тюменской – до минус 3 градусов. На уровне минус 2 градусов ожидается в выходные дни в Поволжье, Башкортостане, а также в Нижегородской, Омской областях и в Забайкалье. В свою очередь, заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в Коми.

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в столице в начале сентября