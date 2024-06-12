Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей сообщил РИА Новости о прилете, который произошел ночью 12 июня в Новомосковске Днепропетровской области Украины

По его словам, удар пришелся в сторону трубного завода, где осуществляется ремонт военной техники ВСУ.

"В частности, на территории цеха №2 производят детали для ракет и собирают беспилотники. Этот цех имеет свою отдельную подстанцию", – уточнил он.

Других подробностей Лебедев не привел.

Ранее ВС РФ нанесли удары по энергосистеме города Сумы на Украине и складу с боеприпасами в районе НИИ. После этого появилась информация о проблемах с электроснабжением Харькова.

До этого два парома получили повреждения после отражения украинской атаки по объектам инфраструктуры Керчи. Речь шла об автомобильном и железнодорожном паромах. О пострадавших не сообщалось.

