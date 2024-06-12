12 июня, 08:48Политика
Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей сообщил РИА Новости о прилете, который произошел ночью 12 июня в Новомосковске Днепропетровской области Украины
По его словам, удар пришелся в сторону трубного завода, где осуществляется ремонт военной техники ВСУ.
"В частности, на территории цеха №2 производят детали для ракет и собирают беспилотники. Этот цех имеет свою отдельную подстанцию", – уточнил он.
Других подробностей Лебедев не привел.
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