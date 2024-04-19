Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удар российской армии был зафиксирован в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Об атаке ВС РФ рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Кировоград, прилет в 06:50 в городе было слышно, как отдаленный удар. Направление называют – в стороне аэродрома Канатово, через 10–15 минут после удара в сторону аэродрома проехали 8 скорых", – передает РИА Новости его сообщение.

17 апреля Лебедев доложил об ударе российских войск по инфраструктуре порта в районе Одессы. Тогда, по его словам, дороги в сторону порта и набережной были оцеплены, пропускали только машины скорой помощи.

До этого ВС РФ атаковали военный аэродром в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Лебедев уточнил, что на месте произошла детонация.

