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04 июня, 20:37

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Мэр Конотопа: производственная инфраструктура повреждена в городе при обстреле

Производственная инфраструктура в Конотопе получила повреждения при обстреле

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мэр Конотопа на севере Украины Артем Семенихин заявил о повреждении производственной инфраструктуры в городе при обстреле. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава города сообщил, что предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших. Из-за удара в Конотопе ограничили движение общественного транспорта.

До этого российские силы нанесли удары по энергосистеме города Сумы на Украине и складу с боеприпасами в районе НИИ. Той же ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова.

Ранее два парома получили повреждения после отражения украинской атаки по объектам инфраструктуры Керчи. Речь шла об автомобильном и железнодорожном паромах. О пострадавших не сообщалось.

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