ТАСС: в Харькове прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в Харькове на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Подробностей о последствиях взрывов не приводится. В Харьковской области объявлена воздушная тревога, которая длится без перерывов уже почти 15 часов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ ударили по складам с боекомплектом и расположению личного состава украинских войск в Харькове и Харьковской области. Он также рассказал, что подполье зафиксировало прилеты в городе Дергачи Харьковской области, в который ранее зашли украинские военные и техника.

До этого в Минобороны РФ заявили, что за 11 мая ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов на севере Харьковской области – Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья. На следующий день российские войска освободили еще четыре пункта – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

