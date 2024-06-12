Роскомнадзор предложил блокировать по умолчанию звонки из-за границы

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Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за рубежа по умолчанию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там пояснили, что таким образом операторы связи смогут защитить своих абонентов от угрозы мошенничества. По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день фиксируется многократный рост мошеннических звонков с территории Украины и прочих государств.

В ведомстве также подчеркнули, что в случае введения такой меры решение по ее использованию будет принимать сам абонент. Отмечается, что будет доступен выбор: принимать либо не принимать входящие звонки из-за границы, или ограничиться только приемом заграничных звонков из списка контактов.

На данный момент Роскомнадзор еще прорабатывает нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян призвал россиян быть внимательными при планировании отдыха, поскольку мошенники создают поддельные сайты по продаже билетов и бронированию отелей.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Так, злоумышленники продают неверные ответы или открытые варианты с сайта ФИПИ. В связи с этим Музаев призвал не доверять аферистам.