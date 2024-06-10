Посол Крутой: тарифы в роуминге между РФ и Белоруссией не будут безлимитными

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Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства договорилась, что тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными. Об этом по итогам заседания группы заявил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, передает РИА Новости.

Диппредставитель рассказал, что безлимитные тарифы стали бы высокой нагрузкой на операторов. Также, продолжил он, за основу будущего соглашения чиновники взяли усредненные данные Международного союза связи.

Ссылаясь на мировую статистику 2023 года, Крутой отметил, что в среднем житель планеты в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20–25 мегабайт трафика в месяц. Примерно эту формулу использовали для решения и поручили регуляторам, сказал посол и добавил, что для среднестатистического пользователя этого будет достаточно.

Крутой уточнил, что сейчас регуляторы и сотовые операторы считают свою финансово-экономическую модель. Если она будет приемлемой, ее утвердят, подчеркнул он.

"На какие-то базовые функции – звонки по мессенджерах и на навигатор, чтобы не заблудиться в Минске, должно этих лимитов хватить", – заключил белорусский посол.

В конце мая Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планируется отменить роуминг между РФ и Белоруссией. Так, мобильная связь для всех абонентов двух государств должна полностью обеспечиваться в режиме домашней сети, объяснил российский президент.