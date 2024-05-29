Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Компания СДЭК сообщила об участившихся случаях получения данных мошенниками после технического сбоя. Соответствующее предупреждение опубликовано в телеграм-канале организации.

Представители компании призвали клиентов быть внимательными и не называть во время телефонного звонка или переписки любые коды подтверждения, поступающие на номер.

В пресс-службе добавили, что сотрудники продолжают работать над восстановлением полноценного обслуживания на ПВЗ.

О сбое в СДЭК стало известно 26 мая. Из-за неполадок люди не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

В СДЭК добавили, что технический сбой повлиял на работу приложения и сайта компании. Ответственность за сбои взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Для этого они якобы воспользовались вирусом-шифровальщиком, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропадает доступ к базе данных. В среду, 29 мая, сайт СДЭК частично возобновил работу.

Ранее сообщалось, что доля утечек личных данных выросла в России до 72%. Первые места по числу атак занимают сферы услуг и электронной коммерции – 28 и 26%. Раньше они не уделяли должного внимания информационной безопасности из-за низкой заинтересованности хакеров.