Сайт СДЭК частично возобновил работу

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Сайт СДЭК частично возобновил свою работу после сбоя. Об этом сообщается на сайте компании.

"Наш сайт снова работает, но пока частично", – говорится в сообщении.

При этом на портале все еще не работает раздел, в котором отслеживаются отправления, а также калькулятор доставки.

О сбое в СДЭК стало известно 26 мая. Из-за неполадок люди не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

В СДЭК добавили, что технический сбой повлиял на работу приложения и сайта компании. Ответственность за сбои взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Для этого они якобы воспользовались вирусом-шифровальщиком, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропадает доступ к базе данных.