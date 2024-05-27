Берггрен: отделения СДЭК остаются открытыми для информирования клиентов

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Отделения СДЭК остаются открытыми, чтобы информировать клиентов, не создавать панику, потому что закрытые двери и отсутствие информации – "это самое худшее, что может случиться с клиентом". Об этом заявил директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен Москве 24.

По его словам, технические проблемы, из-за которых стали недоступны сайт и приложение доставки, планировалось устранить в течение 26 мая. К концу дня сотрудники компании поняли, что у неполадок более глубокий характер и потребуется больше времени. СДЭК все еще ограничен в получении и выдачи посылок.

Он дополнил, что СДЭК не принимает заказы на перевозку скоропортящихся товаров, поэтому с этим проблем нет. Решение о компенсации примут после того, как полностью восстановят обслуживание.

Сейчас вся команда занимается тем, чтобы в кратчайшие сроки наладить работоспособность систем и максимально информировать клиентов, исходя из имеющейся информации, уточнил Берггрен.

Он принес извинения клиентам. По его словам, они доверили компании "нечто ценное и важное". Сотрудники надеются, что в скорейшие сроки доставят всем посылки.

О сбое в компании СДЭК стало известно утром 27 мая. Клиенты из-за неполадок больше суток не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок пришлось приостановить, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.