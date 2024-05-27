27 мая, 11:09Технологии
СДЭК больше суток не выдает посылки из-за сбоя
Фото: Москва 24
В компании СДЭК, которая специализируется на доставке грузов и документов, произошел технический сбой, в связи с чем клиенты больше суток не могут получить и отправить посылки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки сервиса.
Как уточнили в компании, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов, прием и выдачу посылок пришлось приостановить. Сайт СДЭК также не открывается. В организации изучают причины сбоя и принимают меры для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.
"С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена и мы продолжим нашу работу в штатном режиме", – уточнили в компании и принесли свои извинения за доставленные неудобства.
О приостановке обработки заказов в компании сообщили утром 26 мая. Еще тогда в СДЭК обещали, что 27 мая пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме, а специалисты завершат восстановление работоспособности в этот же день.
Ранее компания СДЭК в августе сообщила об утечке информации из базы данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета". Первая информация об утечке изначально стала распространяться в социальных сетях.
Предыдущая утечка данных клиентов СДЭК произошла в середине июля. Специалисты отмечали, что они могли содержать информацию о порядка 25 миллионах человек.
Данные 25 миллионов клиентов компании СДЭК попали в Сеть