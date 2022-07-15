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Технологии

19:45

В СДЭК заявили, что утечка данных не несет финансовой угрозы клиентам

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утечка информации из СДЭК не несет финансовой угрозы пользователям, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Уточняется, что сведения утекли в Сеть из-за атаки злоумышленников. При этом, как подчеркнули в компании, специалисты сразу же приступили к принятию мер по предотвращению распространения данных.

"Мы подчеркиваем, что среди этих данных не было сведений о банковских картах, паролях и другой информации, которая могла бы нести угрозу финансовой, репутационной и иной безопасности клиента", – говорится в сообщении.

По словам представителей компании, СДЭК сообщит о результатах проведенной проверки по мере поступления окончательной информации.

Ранее сообщалось, что в Сеть утекли данные российского сервиса доставки грузов СДЭК. Специалисты предположили, что они могут содержать информацию о порядка 25 миллионах клиентов компании.

Отмечалось, что речь идет о трех файлах, которые суммарно содержат свыше 280 миллионов строк. Данные в каждом из них отличаются: в одном можно найти полные имена, электронные почты, а также адреса отправителей и пунктов получения посылок, в другом – информацию о клиентах СДЭК из числа юрлиц, а в третьем – телефоны и идентификаторы отправителей и получателей.

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