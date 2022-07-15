В Сеть утекли данные предположительно 25 млн клиентов СДЭК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Сеть утекли данные российского сервиса доставки грузов СДЭК. Специалисты полагают, что они могут содержать информацию о порядка 25 миллионах клиентах компании, сообщает РБК.

Отмечается, что речь идет о трех файлах, которые суммарно содержат свыше 280 миллионов строк. Данные в каждом из них отличаются: в одном можно найти полные имена, электронные почты, а также адреса отправителей и пунктов получения посылок, в другом – информацию о клиентах СДЭК из числа юрлиц, а в третьем – телефоны и идентификаторы отправителей и получателей.

Предыдущая утечка произошла в феврале этого года. Тогда в Сеть попали два файла, содержащих больше 1,2 миллиарда строк данных. Представители компании объяснили ее хакерской атакой. Причина нынешней утечки неизвестна. PR-директор компании Анна Иоспа рассказала, что сейчас в СДЭК проводится внутреннее расследование.

Как отмечают специалисты, прошлый слив затронул порядка 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. Предполагается, что нынешняя утечка дополнит предыдущую. В итоге в интернете окажется одна из крупнейших незаконно полученных баз с данными о россиянах.

Ранее сообщалось об утечке данных сервиса покупки билетов "Туту.ру". Попавший в Сеть файл содержал 2,6 миллиона строк, при этом в нем не было платежных данных и информации о пунктах прибытия и отправления. Компания начала внутреннее расследование.

