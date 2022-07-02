Сервис "Туту.ру" начал расследование после утечки данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервис покупки билетов "Туту.ру" начал внутреннее расследование после утечки данных клиентов из раздела "Автобусы", сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"В файле, о котором идет речь, нет платежных данных, пунктов прибытия-отправления, дат заказа. Но есть фамилия и имя (не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека. В настоящее время достоверность данных проверяется", – говорится в сообщении.

В сервисе уточнили, что сайт 2 июля подвергся хакерской атаке из-за рубежа. При этом атака является на первой. За последние месяцы специалисты по информационной безопасности "Туту.ру" зафиксировали десятки безуспешных попыток кражи данных.

Информация об утечке появилась ранее в телеграм-каналах. Уточнялось, что файл, попавший в руки мошенников, содержал 2,6 миллиона строк.

До этого "Ростелеком" объявил о проверке по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании. Эксперты проверяли на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Вместе с тем в организации исключили проникновение злоумышленников во внутренние системы компании.

