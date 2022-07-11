Аналитик заявил, что обеспечить полную сохранность персональных данных невозможно

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что в наши дни невозможно обеспечить полную сохранность персональных данных. Об этом сообщает "Радио 1".

Аналитик объяснил, что каждый человек сегодня пользуется смартфоном, компьютерами, делает покупки и регулярно предоставляет какие-либо сведения о себе. Кусков также уверен, что с исполнением закона о защите персональных данных в России ситуация обстоит плохо.

"Важно помнить, что данные могут уйти в результате хакерской атаки и компаниям следует соизмерять уровень безопасности", – сказал Кусков.

Эксперт добавил, что в некоторых организациях сотрудники сливают базы данных за определенное вознаграждение. Аналитик выступил против упрощения или смягчения мер наказания за утечку.

Ранее появилась информация, что Минцифры РФ намерено смягчить наказание для бизнеса за утечку персональных данных. Отмечается, что размер штрафа планируют установить на уровне ниже 1% от годовой выручки. Рассматривалась и возможность снижения штрафа за сокрытие факта утечки от Роскомнадзора.

6 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект об усилении защиты персональных данных и ужесточении требований к операторам обработки информации.

Согласно поправкам в закон "О персональных данных", оператор обязан предоставлять информацию об утечках данных органам власти в течение суток. В заявке требуется указать описание скомпрометированных данных и контактное лицо. Кроме того, в течение трех суток нужно будет представить результаты внутренней проверки и информацию об ответственных за утечку.

