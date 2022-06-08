Минцфиры России увеличило в два раза штрафы за утечки личных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил об увеличении в два раза размера штрафов для компаний за утечки персональных данных, передает ТАСС.

"Мы сформировали новую законодательную инициативу по введению оборотных штрафов. Понимаем, что наша задача – не штрафовать бизнес за утечки, а стимулировать его инвестировать значимые средства в обеспечение безопасности хранения персональных данных", – сказал он в ходе пленарного заседания в Совфеде.

Министр подчеркнул, что ряд компаний в РФ подвергся киберпрессингу.

Ранее Максут Шадаев сообщил, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает ввести крупные оборотные штрафы в отношении компаний, которые допустили утечку персональных данных пользователей.

Он привел в пример практику зарубежных стран, где подобные наказания могут достигать десятков миллионов долларов. В то же время он отметил, что если ответственным за утечку окажется какой-либо госорган, то речь пойдет об увольнении должностных лиц.

Позднее директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин заявил, что такие штрафы могут быть введены до конца года. Для должностных лиц штраф может составить от 500 до 700 тысяч рублей. С юрлиц и индивидуальных предпринимателей за утечку персональных данных планируют взыскивать 1% от совокупной выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей.

