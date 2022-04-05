Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для компаний из-за утечки персональных данных

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает ввести крупные оборотные штрафы в отношении компаний, которые допустили утечку персональных данных пользователей. Об этом заявил глава ведомства в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.
"Последние массовые утечки говорят о том, что, конечно, те штрафы, которые мы в два раза увеличили, ситуацию кардинальным образом не спасают, поэтому в этом году совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой вводить большие оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных", – цитирует его ТАСС.
Шадаев привел в пример практику зарубежных стран, где подобные наказания могут достигать десятков миллионов долларов. В то же время он отметил, что, если ответственным за утечку окажется какой-либо госорган, то речь пойдет об увольнении должностных лиц.
В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Как тогда объяснили в сервисе, причиной утечки стали недобросовестные действия одного из сотрудников. Там же заверили, что речь идет о телефонных номерах, информации о заказах, адресах и времени доставки – данные банковских карт, логины и пароли пользователей в открытый доступ не попали.
1 апреля глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, призванный усилить на законодательном уровне защиту персональных данных пользователей и, соответственно, ужесточить требования к операторам обработки этих данных.
В "Яндекс.Еде" опровергли сообщения СМИ о новой утечке данных пользователей
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