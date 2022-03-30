Клиенты "Яндекс.Еды" подали коллективный иск к компании из-за утечки данных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Клиенты сервиса "Яндекс.Еда" подали коллективный иск к компании в связи с ранее произошедшей утечкой данных пользователей в Сеть. Об этом сообщает ТАСС.
"К нам обратились 33 человека, от их имени мы подали коллективный иск из-за утечки персональных данных пользователей, что является нарушением закона "О персональных данных", – заявил директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман.
Юрист уточнил, что каждый истец требует компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Следовательно, максимальная сумма выплат может достичь 3,3 миллиона рублей.
Иск к "Яндекс.Еде" зарегистрирован в Замоскворецком районном суде Москвы. В настоящий момент дата заседания по нему не назначена.
1 марта сервис "Яндекс.Еда", предоставляющий услуги по доставке продуктов и готовой еды, сообщил об утечке данных своих пользователей. Впоследствии в Сети появился сайт, на котором эту информацию разместили в качестве маркеров на карте и в таблице.
В "Яндекс.Еде" опровергли сообщения СМИ о новой утечке данных пользователей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: