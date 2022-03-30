Клиенты "Яндекс.Еды" подали коллективный иск к компании из-за утечки данных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Клиенты сервиса "Яндекс.Еда" подали коллективный иск к компании в связи с ранее произошедшей утечкой данных пользователей в Сеть. Об этом сообщает ТАСС.

"К нам обратились 33 человека, от их имени мы подали коллективный иск из-за утечки персональных данных пользователей, что является нарушением закона "О персональных данных", – заявил директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман.

Юрист уточнил, что каждый истец требует компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Следовательно, максимальная сумма выплат может достичь 3,3 миллиона рублей.

Иск к "Яндекс.Еде" зарегистрирован в Замоскворецком районном суде Москвы. В настоящий момент дата заседания по нему не назначена.

1 марта сервис "Яндекс.Еда", предоставляющий услуги по доставке продуктов и готовой еды, сообщил об утечке данных своих пользователей. Впоследствии в Сети появился сайт, на котором эту информацию разместили в качестве маркеров на карте и в таблице.