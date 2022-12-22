Компания СДЭК опровергла сообщения о сбоях в работе приложения и сайта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобильное приложение и сайт международного оператора курьерской доставки СДЭК работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, сбоев в системах нет. Так в компании отреагировали на сообщения СМИ о том, что пользователи мобильного приложения СДЭК жалуются на работу сервиса.

В августе компания СДЭК подтвердила факт утечки информации из базы данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета". Первые сообщения об утечке появились в социальных сетях.

Предыдущая утечка данных клиентов СДЭК произошла в середине июля. Специалисты отмечали, что они могли содержать информацию о порядка 25 миллионах человек.

Данные 25 миллионов клиентов компании СДЭК попали в Сеть

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