В СДЭК подтвердили утечку базы данных CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания по доставке грузов СДЭК подтвердила факт утечки информации из базы данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета", по данному факту проводится внутренняя проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CDEK.Shopping.

"Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет". Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания делает все необходимое для предотвращения дальнейшего распространения утечки.

Ранее сообщения об утечке информации из базы данных клиентов CDEK.Shopping появились в социальных сетях.

Предыдущая утечка данных клиентов СДЭК произошла в середине июля. Специалисты отмечали, что они могут содержать информацию о порядка 25 миллионах человек. Речь идет о трех файлах, которые суммарно содержат свыше 280 миллионов строк.