Хакеры Head Mare заявили, что взломали СДЭК с помощью вируса-шифровальщика

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Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК. Для этого они якобы воспользовались вирусом-шифровальщиком, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропадает доступ к базе данных. Об этом они сообщили в соцсети X.

Эксперт Игорь Бедеров объяснил "Ведомостям", что шифровальщик проникает в систему с помощью различных способов: или пользователи загружают его через электронную почту, или систему взламывают.

По словам аналитика Алексея Парфентьева, этот вирус называется шифровальщиком, так как хакеры чаще всего задают запрос на то, что конкретно необходимо сделать для "расшифровки" данных – с кем связаться, как и сколько заплатить.

О сбое в СДЭК стало известно 26 мая. Из-за неполадок люди не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

В свою очередь, директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен заявил, что отделения СДЭК остаются открытыми, чтобы информировать клиентов и не создавать панику.

В СДЭК добавили, что технический сбой повлиял на работу приложения и сайта компании. Сервис до сих пор не может возобновить обслуживание, в том числе выдавать и отправлять посылки. СДЭК принес извинения всем клиентам сервиса. В организации добавили, что все посылки находятся в безопасности и после решения вопроса с техническим сбоем их отправят как можно скорее.

