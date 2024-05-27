ТАСС: возобновление выдачи посылок на пунктах СДЭК ожидается 28 мая

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Спиридонов Олег

Несколько пунктов СДЭК в Москве закрыты, возобновление выдачи посылок ожидается 28 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников службы доставки.

В компании сообщили, что в настоящее время ведется работа над восстановлением работоспособности сервисов. По словам сотрудника СДЭК, в пункте на Тверской 27 мая было мало людей, все с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации.

"Бывают, конечно, нервные, но в целом люди понимают, что происходит", – прокомментировал он.

В отделении отметили, что ранее система могла не работать час-два, но такой масштабный сбой произошел впервые за пять лет. По словам сотрудника компании, причину до сих пор не установили.

"У нас уже вчера весь день не работало и сегодня. Надеюсь, что завтра (заработает. – Прим. ред.), потому что сегодня, если честно, надежды уже нет", – подчеркнул он.

Сотрудник отделения в Благовещенском переулке рассказал, что сейчас они занимаются исключительно информированием клиентов. Из всех видов посылок они отдают только документы и при условии подтверждения об оплате. Ряд отделений 27 мая не работает, офис в Настасьинском переулке закрыт минимум на сутки, заключил он.

О сбое в компании СДЭК стало известно 27 мая. Из-за неполадок люди больше суток не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

Директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен заявил, что отделения СДЭК остаются открытыми, чтобы информировать клиентов и не создавать панику.