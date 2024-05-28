СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок из-за технического сбоя

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Технический сбой повлиял на работу приложения и сайта компании курьерской доставки грузов и документов СДЭК. Несмотря на восстановительные работы, сбой пока наблюдается. Сейчас сервис не может возобновить обслуживание, в том числе выдавать и отправлять посылки. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

В заявлении уточняется, что на протяжении 27 мая компания пыталась восстановить работу, однако этого не удалось сделать полностью. В связи с этим СДЭК принес извинения всем клиентам сервиса. В организации добавили, что все посылки находятся в безопасности и после решения вопроса с техническим сбоем их отправят как можно скорее.

"Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения", – сказано в сообщении.

О сбое в СДЭК стало известно накануне. Из-за неполадок люди больше суток не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

В свою очередь, директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен заявил, что отделения СДЭК остаются открытыми, чтобы информировать клиентов и не создавать панику.

