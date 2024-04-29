Пользователи соцсети X сообщили о сбоях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи социальной сети X из разных стран пожаловались на сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который фиксирует неполадки, возникающие на популярных интернет-площадках.

Из материала следует, что проблемы начались около 11:00 по московскому времени. Так, больше всего жалоб поступило от американцев – примерно 4 тысячи. Сбои также зафиксировали в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и на Филиппинах.

Чаще всего пользователи сталкиваются с трудностями в работе сайта и приложения, отмечаются проблемы при подключении к серверу.

О неполадках в работе социальной сети сообщалось 23 апреля. Тогда на проблемы с сайтом пожаловались 76% пользователей.

До этого была нарушена работа ряда сервисов, принадлежащих американской корпорации Apple, включая App Store и Apple Music. Через некоторое время неполадки устранили.