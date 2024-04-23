Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе соцсети X

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В работе соцсети X наблюдаются сбои. О неполадках сообщили пользователи из нескольких стран, следует из данных сервиса Downdetector.

Пожаловались на работу сайта 76% пользователей, еще 17% отметили сбой в работе приложения, 7% человек не могут подключить к серверу.

Данные портала свидетельствуют, что наибольшее число обращений поступило из США.

Ранее в ряде сервисов Apple произошел сбой. Проблемы наблюдались в том числе с App Store и Apple Music. Позже работу всех сервисов восстановили.