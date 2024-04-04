Работа сервисов Apple восстановлена после сбоя

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Работа сервисов, принадлежащих американской корпорации Apple, восстановлена после сбоя. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что неполадки испытывают только сервисы Apple School Manager, Apple Business Manager и Apple Business Essentials, все остальные работают в штатном режиме.

Ранее у Apple наблюдался сбой, из-за которого не работали многие сервисы компании, в том числе App Store и Apple Music.

До этого сбой выявили в работе социальной сети "ВКонтакте". На тот момент о неполадках сообщили 3 708 человек.