Клиенты Альфа Банка пожаловались на трудности при входе в приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Часть клиентов Альфа Банка не может зайти в приложение и другие онлайн-сервисы. Причиной стали технические работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.

"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение, сайт и "Альфа-Онлайн", – отмечается в сообщении.

В Альфа-банке подчеркнули, что в скором времени сервисы снова начнут работать.

19 марта пользователи сообщили о проблемах в работе мобильного приложения банка ВТБ. Неполадки в работе площадки начали фиксировать после 12:00. Уже к 14:30 625 пользователей рассказали, что не могут войти в систему.

До этого сбой произошел в мобильном приложении "Тинькофф Банка". Тогда пользователи не могли зайти в приложение основного банка и в сервис для инвестиций. Спустя время неполадки устранили.

