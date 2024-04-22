22 апреля, 21:46Технологии
Клиенты Альфа Банка пожаловались на трудности при входе в приложение
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Часть клиентов Альфа Банка не может зайти в приложение и другие онлайн-сервисы. Причиной стали технические работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.
"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение, сайт и "Альфа-Онлайн", – отмечается в сообщении.
В Альфа-банке подчеркнули, что в скором времени сервисы снова начнут работать.
19 марта пользователи сообщили о проблемах в работе мобильного приложения банка ВТБ. Неполадки в работе площадки начали фиксировать после 12:00. Уже к 14:30 625 пользователей рассказали, что не могут войти в систему.
До этого сбой произошел в мобильном приложении "Тинькофф Банка". Тогда пользователи не могли зайти в приложение основного банка и в сервис для инвестиций. Спустя время неполадки устранили.
Пользователи сообщили о сбое в работе приложения банка "Тинькофф"