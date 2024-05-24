В РФ наблюдаются сбои в работе Telegram при загрузке сообщений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram при загрузке сообщений в каналах, группах и личных переписках. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

На подобные неполадки жалуются жители разных регионов России.

29 апреля пользователи социальной сети X из разных стран жаловались на сбои. Больше всего жалоб поступило от американцев – примерно 4 тысячи. Сбои также зафиксировали в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и на Филиппинах.

Чаще всего пользователи сталкивались с трудностями в работе сайта и приложения, отмечались проблемы при подключении к серверу. Однако на данный момент все неполадки в социальной сети X были устранены.

