Около 30% москвичей рассказали, что сталкивались с мошенниками на маркетплейсах

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30% москвичей сталкивались с обманом при покупке товаров на популярных маркетплейсах, однако 48% участвовавших в опросе оставили хорошие впечатления о работе интернет-магазинов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование экспертов.

При этом 40% опрошенных в целом удовлетворены работой маркетплейсов, а 5% считают ее плохой. По мнению экспертов, большинство горожан – 73% – считают интернет-покупки неудобными из-за невозможности проверить качество товаров, 55% назвали минусом ожидание доставки.

Как показало исследование, почти треть респондентов (27%) отметили удобство процедуры возврата при офлайн-покупках, а 26% считают, что при обычном походе в магазин меньше риск наткнуться на мошенников. При этом 58% заявили, что ходят в торговые центры не только за покупками, но и за досугом.

Опрос также показал, что 11% участников тратят на покупки онлайн до тысячи рублей в месяц, 29% – от тысячи до 5 тысяч рублей, 27% – больше 5 тысяч рублей, 21% – свыше 10 тысяч рублей. В свою очередь, 8% москвичей тратят не меньше 50 тысяч рублей в месяц на онлайн-покупки, а у 4% ежемесячный бюджет на онлайн-шопинг превышает 100 тысяч рублей.

Помимо этого, по результатам анализа выяснилось, что чаще всего столичные жители покупают одежду и обувь, из них 80% делают это в Сети, 72% – офлайн. Товары для детей онлайн берут 51%, а офлайн – 38%, книги по интернету заказывают 46% опрошенных, а обычным способом – 22%. Электронику онлайн покупали 44% респондентов, а офлайн – 38%. 27% опрошенных предпочитают покупать зоотовары в интернет-магазинах, а 18% – офлайн.

В конце опроса участники указали, сколько времени они проводят в интернете. Так, 28% респондентов каждый день проводят в Сети от трех до четырех часов, 25% опрошенных – больше пяти часов, 16% – в пределах двух часов, 11% – свыше десяти часов, 10% – более семи часов. При этом меньше часа в день на интернет тратят только 9% москвичей.

Ранее эксперт из РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова предупредила, что не следует хранить большие суммы на виртуальных картах маркетплейсов, так как можно потерять все свои накопления. По ее словам, что раз такие карты используются для покупок в интернете, то хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. Например, пользователям может рассылаться информация с предложениями поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам.

