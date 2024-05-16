Wildberries в рамках предупреждения ФАС упростил работу продавцов с платформой

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Компания Wildberries в рамках предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, изменила оферту и упростила работу продавцов с площадкой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой. Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний, четко описала ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, исключив возможную неопределенность", – указано в сообщении.

Эти и другие изменения в оферту были внесены в соответствии с предупреждением от ФАС России.

ФАС выдала маркетплейсу предупреждение в апреле этого года, так как с 2022 по 2023 годы от граждан и организаций было получено большое число жалоб по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Там отметили, что тарифы маркетплейса на логистические услуги и услуги хранения ежедневно меняются, что может оказать влияние на продавцов и условия ведения бизнеса.

До этого глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что в настоящее время Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке. Он подчеркнул, что вместе эти компании занимают порядка 80% рынка.

