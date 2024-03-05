Аналитик прокомментировал возможный запрет платного возврата товаров на маркетплейсах

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Возможный запрет платного возврата товаров на маркетплейсах может стать избыточным, заявил эксперт Михаил Бурмистров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Так он прокомментировал законопроект о регулировке деятельности российских маркетплейсов, подготовленных Совфедом и Госдумой. По его словам, навести порядок в работе магазинов невозможно.

Он указал, что зачастую продавец может прислать бракованный или не тот товар, из-за чего взимать плату за обратную пересылку с покупателей было бы несправедливо. Однако платные возвраты могут быть и одним из инструментов для конкурентной борьбы, пояснил Бурмистров. Схема основана на том, что кто-то заказывает большие объемы товаров в отдаленный пункт, а затем отменяет доставку.

"Соответственно, это все возвращается, и в тот момент, пока оно ехало, оно не продается, и конкуренты таким образом имеют возможность улучшать свои показатели", – поделился своим мнением эксперт.

Поэтому, уверен собеседник радиостанции, избежать и предвидеть все проблемные ситуации невозможно. Единственным справедливым вариантом, указал эксперт, является саморегулирование.

До этого российский маркетплейс Wildberries опроверг сведения об удорожании стоимости обратной доставки товаров на склад. Для клиентов продолжают действовать установленные ранее условия.

Однако с 8 января 2024 года Wildberries решил повысить комиссию для продавцов на продажу бытовой техники и электроники. В среднем она выросла на 5 процентных пунктов. В исключения вошли лишь наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства.

Wildberries и Ozon доминируют на рынке, но есть много нарушений – ФАС