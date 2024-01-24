ФАС заявила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке

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В настоящее время Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon – вместе они занимают около 80% рынка", – приводит ТАСС его слова.

Он обратил внимание, что потребители и представители малого бизнеса часто жалуются на маркетплейсы. Шаскольский уточнил, что чаще всего жалобы касаются завышения логистических затрат, установления невыгодных условий и назначения штрафов.

По его словам, сейчас проводится работа по добровольному устранению нарушений.

Ранее основательница и владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что маркетплейс вышел на рынок Китая.

Она уточнила, что российская часть бизнеса будет приоритетной и на нее расширение обхвата маркетплейса не повлияет. Деятельность компании за рубежом приносит около десяти процентов от общего оборота, уточнила Бакальчук.



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