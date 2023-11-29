Wildberries начнет скрывать негативные отзывы клиентов

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Компания Wildberries решила запустить механизм, который поможет скрывать в карточке товаров отрицательные отзывы, не относящиеся к продавцу или самой продукции. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.

Первый эксперимент был проведен уже 28 ноября. Также представители маркетплейса уточнили, что скрытые негативные комментарии не будут учитываться в рейтинге.

Отмечается, что сотрудники Wildberries настроили ML-модель так, что она может понять, относится ли комментарий к товару/продавцу или нет. Так, пользователь может быть недоволен работой пункта выдачи заказов, поэтому этот комментарий скроют из карточки товара продавца.

"Скрываем еще и потому, что покупатели не всегда читают текст, иногда просто листают отзывы с оценками", – подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что компания Wildberries изменила около 20 положений, касающихся взаимоотношений продавцов, покупателей и маркетплейса, после проверки. В сообщении уточнили, что в рамках проверки была дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой.



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